جامعة كومار في السليمانية تحتفل بيومها السنوي مع اليوم العالمي للمعلم

شفق نيوز/ أقامت جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في السليمانية، اليوم السبت، احتفالاً بيومها السنوي، والذي تزامن مع اليوم العالمي للمعلم، بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر، وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى عدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الاحتفال تضمن العديد من الفعاليات الفنية والعلمية، أبرزها حفل موسيقي ومعرض للرسوم التشكيلية، إضافة إلى معرض للأفكار والمشاريع التي قدمها طلبة الجامعة، وكذلك اختراعات خاصة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن هذه الأنشطة لاقت إشادة واسعة من قبل الحاضرين الذين أكدوا على ضرورة دعم الحكومة لهذه الأفكار والمشاريع المبتكرة وتطويرها.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، أعرب العديد من الأكاديميين والمشاركين عن إعجابهم بالإمكانيات المتميزة التي عرضتها الجامعة، مشيرين إلى أن هذه المشاريع تمثل قاعدة قوية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في الإقليم.

كما طالبوا المؤسسات الحكومية بزيادة دعمها للطلاب وتوفير البيئة الملائمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا، التي تأسست في عام 2009 في السليمانية، إلى أن تكون مؤسسة أكاديمية رائدة في إقليم كوردستان والعراق، و تعمل على تقديم تعليم متقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتتمثل مهمة الجامعة في المساهمة في تطوير المجتمع من خلال إعداد جيل من الخريجين القادرين على تولي أدوار قيادية، وتعزيز بيئة تشجع على التفكير النقدي والتفاعل البناء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الجامعة بنشر ثقافة السلوك المهني والأخلاقي في المجتمع، وتطوير مهارات الطلاب في مجالات الابتكار والاختراع، بما يعزز من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة.