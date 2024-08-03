جامعة كوردستان تصف نيجيرفان بارزاني بأنه "أمل الدبلوماسية والتعايش المشترك"

شفق نيوز/ وصف رئيس جامعة كوردستان البروفيسور كيث شارب، يوم السبت، بأنه "أمل الدبلوماسية والتعايش المشترك" على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم الذكرى السنوية العاشرة على الابادة الجماعية للايزيديين التي أُقيمت في اربيل بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجمع غفير من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والاجتماعية على مستوى الإقليم والعراق وممثليات البعثات الدبلوماسية.

وقال البرفيسور شارب إن "الايزيديين تحملوا الكثير من الآلام على مر التاريخ، واليوم هي الذكرى العاشرة على الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها"، مبينا أن "هذه الجريمة الفظيعة ارتكبها تنظيم داعش ضد مجتمع مسالم للغاية وذلك لمجرد اختلاف معتقداتهم حيث قتل الآلاف من النساء والاطفال الايزيديين بطريقة بشعة للغاية، وقد سُبيت نساؤهم. إن مجرد التفكير بهذا أمر صعب للغاية".

وأضاف "نحن اليوم متفائلون لمستقبل الايزيديين وهذا ما يبعث على السرور، ونحن في جامعة كوردستان أربيل ينبغي أن نرسخ ما حلّ بالايزيدين في اذهان الاجيال المقبلة، و يتعين علينا الالتزام بمبادئ المساواة والأخوة، ونحتاج أيضا إلى أن يكون لدينا فهم علمي للحقائق التاريخية، وينبغي أن نسلط الضوء على تلك التحديات السابقة التي تعرضت لها المجتمعات لتجنب تكرارها".

وأعلن رئيس الجامعة، عن تخصيص 10 منح دراسية جديدة للطلاب الإيزيديين للدراسة في أي كلية يريدونها داخل جامعة كوردستان في اربيل.

واختتم حديثه بالقول "نشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني الذي كان دائما محط أمل الدبلوماسية والتعايش المشترك على مستوى المنطقة والعالم بأسره على الجهود التي يبذلها في المجالات كافة".