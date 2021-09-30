جامعة كرميان تفتتح مركزا خاصا للتلقيح ضد فيروس كورونا

شفق نيوز/ افتتحت جامعة كرميان في إدارة منطقة كرميان وبإشراف المديرية العامة للصحة في كرميان، مركزا خاص بتلقيح طلبة وموظفي وتدريسيي الجامعة.

وقالت جامعة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم افتتاح مركز خاص بتلقيح جميع الطلبة والموظفين والتدريسيين مركز خاص بالتلقيح في جامعة گرميان بإشراف المديرية العامة للصحة في گرميان .

وأكد البيان أن تلقيح طلبة الأقسام الداخلية وموظفيها سيكون عن طريق (KURDVAC) يوميا خلال توقيت الدوام الرسمي.

واضاف البيان ان التطعيم بلقاح فيروس كورونا أصبح واقع للتصدي لهذا الوباء القاتل والحفاظ على أرواح طلبة جامعة گرميان وعوائلهم.