جامعة في إقليم كوردستان تعلق الدوام الرسمي دعماً للتظاهرات

شفق نيوز/ أعلن مجلس جامعة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعليق الدوام الرسمي للدراسة الصباحية لمدة ثلاثة أيام، دعما لمطالب المتظاهرين، وحفاظاً على حياة الطلبة والأساتذة والموظفين.

وجاء في بيان للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس عقد بعد ظهر اليوم، اجتماعاً استثنائياً، وعبر عن دعمه للمطالب الشرعية للطلبة المتعلقة بصرف المعونات المالية للسنة الدراسية 2022-2023".

وطالب مجلس الجامعة، مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، بـ"الموافقة على تخصيص وصرف المبلغ اللازم لهذه المعونات".

وأضاف أن "المجلس واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له ومراعاة للظروف غير الاعتيادية ومن أجل حماية حياة الطلبة والأساتذة والموظفين في الجامعة، تقرر تعليق الدوام الصباحي لطلبة البكالوريوس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15-17 تشرين الثاني 2022".

وقرر المجلس، بحسب البيان، تأجيل الامتحانات للأيام اللاحقة، وكذلك مراجعة البرنامج الدراسي وتعويض أيام التظاهرات بشكل مناسب".

وأوضح، أن "تعليق الدوام لا يشمل الدراسة المسائية والدراسات العليا ودوام إدارة رئاسة الجامعة والكليات التابعة لها".

وأشار إلى أن "الأقسام الداخلية لجامعة كرميان ستكون في خدمة الطلبة لغاية الساعة الحادية عشرة صباحا في يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "أعمال الترميم ستستمر بعد ذلك الموعد".