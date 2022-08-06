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جامعة في أربيل تحدد زياً موحداً لطلبتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T06:35:08+0000
جامعة في أربيل تحدد زياً موحداً لطلبتها

شفق نيوز/ أعلنت إدارة جامعة صلاح الدين، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، تطبيق نظام الزي الموحد، خلال السنة الدراسية الجديدة.

وقال رئيس الجامعة، كامران إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "لونين جرى تحديدهما للزي الموحد، وهما اللون الرصاصي مع الأبيض، واللون الأسود مع الأبيض".

وأضاف إسماعيل، أن "القرار جاء بهدف تقليل الفوارق الاجتماعية بين الطلبة"، لافتاً إلى أن "القرار اتخذ بعد إجراء استفتاء بين الطلبة".

يذكر أن جامعة صلاح الدين، في أربيل، تأسست عام 1968 باسم جامعة السليمانية، وانتقلت عام 1981 إلى أربيل وتغير الاسم إلى جامعة (صلاح الدين - أربيل)، وهي أحد أقدم وأكبر جامعة عامة شاملة في إقليم كوردستان.

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