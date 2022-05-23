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جامعة في السليمانية تعطل الدوام وتؤجل الامتحانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T21:04:18+0000
جامعة في السليمانية تعطل الدوام وتؤجل الامتحانات

شفق نيوز/ اعلنت احدى جامعات محافظة السليمانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الجامعة التكنولوجية في السليمانية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء وتأجيل الامتحانات بسبب موجة الغبار.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين وفقا للتوقعات.

كما واعلن مصدر صحي من صحة گرميان، اليوم الاثنين، نقل أكثر من 37 شخصاً الى المستشفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد مدن إقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن توافد مئات المواطنين إلى مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج بسبب العاصفة الترابية.

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