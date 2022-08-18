جامعة في اربيل تبتعث 15 طالبا إلى الأردن لدراسة الطيران

شفق نيوز/ اعلنت ادارة جامعة صلاح الدين في اربيل يوم الخميس انها ستبتعث عددا من طلابها لاكمال الدراسة في كلية الطيران بالأردن.

وقال رئيس جامعة صلاح الدين كامران يونس لوكالة شفق نيوز ان "هذا القرار سيشمل 15 طالبا متفوقا من كلية الهندسة في قسم الطيران وسيتم ابتعاثهم إلى الجامعة الملكية في الأردن لإكمال الدراسة في كلية الطيران هناك".

وأضاف يونس؛ أن "الجامعة تمكنت من إكمال جميع الإجراءات القانونية بهذا الموضوع وستتكلف حكومة الإقليم بجميع مصاريف الطلاب المبتعثين". مشيرا الى ان "مدة الدراسة ستستمر لعامين".