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‏جامعة صلاح الدين في أربيل توضح بشأن الزي الموحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T12:21:05+0000
‏جامعة صلاح الدين في أربيل توضح بشأن الزي الموحد

شفق نيوز/ أصدرت إدارة جامعة صلاح الدين في أربيل، يوم الأحد، توضيحا بشأن إعادة الاستفتاء على الزي الموحد للطلاب. 

‏وقال مدير إعلام الجامعة سامان عبد الله لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ أيام يتم نسب تصريحات إلى رئاسة جامعة صلاح الدين بشأن إعادة الاستفتاء على الزي الموحد للطلاب، ونؤكد هنا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة". 

‏وأضاف عبدالله أن "قرار الزي الموحد في جامعة صلاح الدين دخل حيز التنفيذ بعد الاستفتاء الذي تم إجراءه". 

‏وكان رئيس جامعة صلاح الدين كامران يونس قد أعلن في السادس من شهر آب الماضي فرض الزي الموحد على طلاب الجامعة، بعد استفتاء تم إجراءه وكانت نتيجته بالموافقة.

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