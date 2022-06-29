جامعة صلاح الدين تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام حرمها من قبل قاتل الأستاذين

شفق نيوز/ أعلن رئيس جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل كامران يونس محمد أمين، يوم الأربعاء، أن المتهم بقتل الأستاذين الجامعيين اقتحم الحرم الجامعي من خلال القفز من على الجدار الخلفي إلى داخل المبنى،

وقال محمد أمين في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ما أمس من قتل الأستاذين الجامعيين جرى لم يحدث قط في اقليم كوردستان"، مردفا بالقول إن "القاتل لم يدخل من باب الجامعة بل اقتحمها من خلال القفز من على الجدار الخارجي من الخلف الى داخل الحرم الجامعي ومنها إلى كلية القانون".

وأضاف إن "المشكلة لم تكن مع جامعة صلاح الدين بل مع جامعة سوران وكذلك مع الدكتورة نيشتمان زوجة الدكتور الفقيد إدريس حمه خان وهي استاذة في جامعة سوران".

ودعا رئيس الجامعة، رئيس حكومة الاقليم ووزارة الداخلية بحفظ أرواح الاساتذة الجامعيين ومنع حمل السلاح غير المرخص في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وكان طالب سابق قد أقدم صباح أمس، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس عزت حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

وأفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بإلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.