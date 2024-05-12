جامعة زاخو تصدر توضيحا حول حقيقة منع الطالبات من ارتداء النقاب

شفق نيوز/ نفت رئاسة جامعة زاخو في ادارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض القنوات الاعلامية بشأنه منع الطالبات من ارتداء النقاب، مؤكدة أنه بسبب حصول عدد من حالات الغش في الامتحانات تم اتخاذ قرار بتفتيش الطالبات المنقبات إلا أن بعضهن رفضن التفتيش.

وجاء في بيان لرئاسة الجامعة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الموضوع الذي تم تداوله اليوم في جامعة زاخو نشرته بعض القنوات الاعلامية بشكل غير صحيح، مؤكدة أن الجامعة من الجامعات التي افتتحت قسم الدراسات الإسلامية وما زالت مستمرة في الدراسة في ذلك القسم، لافتة إلى أنه لم يصدر لحد الان اي قرار بمنع النقاب وطلابها على علم بهذه المسألة.

واضاف البيان ان هناك العشرات من الطالبات يرتدين الحجاب في جميع أقسام الجامعة منذ سنوات عديدة، ولم تتخذ الجامعة أي إجراءات ضد هؤلاء الطالبات ويتم معاملتهن بحرية في الحرم الجامعي مثلما تعامل جميع الطالبات الأخريات.

واوضح البيان ان الموضوع الذي تم تداوله اليوم بسبب بعض الظروف غير المتوقعة وبعض حالات الغش الامتحاني وبعض المشاكل الأخرى، فتم تبليغ الطالبات بضرورة عدم ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات فقط، لكنهن تجاهلن ذلك، مشيرا إلى لجنة الامتحانات أبلغت الطالبات بأنهن سيتم تفتيشهن من قبل مشرفة الطالبات الجامعية قبل الامتحانات، إلا أن بعضهن رفضن ذلك.