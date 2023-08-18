جامعة دهوك ضمن الأفضل.. انتهاء المؤتمر العلمي السادس للبحوث والمشاريع المتميزة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت جامعة دهوك، انضمامها إلى قائمة أفضل 10 جامعات قدمت أبحاثًا متميزة في المؤتمر العلمي السادس للبحوث والمشاريع المتميزة الذي انتهى اليوم الجمعة.

وانطلقت، أمس الخميس، في جامعة السليمانية، المؤتمر العلمي السادس للبحوث والمشاريع المتميزة وهو بحسب المختصين، أضخم وأكبر حدث علمي وأكاديمي تستضيفه الجامعة بمشاركة عدد كبير من البحوث والدراسات العلمية.

وأفاد البروفيسور المختص في الأمراض المعدية، مؤيد أغالي لوكالة شفق نيوز، بأن "المؤتمر شهد تقديم أكثر من 20 ألف بحث علمي متنوع، وقد تم تصنيف جامعة دهوك ضمن أفضل عشر جامعات في العراق".

وأكد أغالي على أهمية توجيه اهتمام حكومة إقليم كوردستان نحو دعم وتطوير الباحثين العلميين، بهدف تعزيز المسار العلمي في إقليم كوردستان وعموم العراق".

وأشار البروفيسور اغالي، إلى أن "هدف المؤتمر هو تشجيع الباحثين وتحفيزهم للمضي قدمًا في تقديم أبحاث متميزة في مجال البحث العلمي، موضحاً أن "الغاية من ذلك هي تحقيق التطور والتقدم في مجال البحث العلمي".

وتعتبر جامعة دهوك، من بين المشاركين في المؤتمر، إذ قدم فريق الباحثين، بإشراف البروفيسور مؤيد اغالي، بحثًا بعنوان "تأثير اللقاحات على حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الكوادر الصحية في محافظة دهوك - إقليم كوردستان - العراق: دراسة تحليلية".