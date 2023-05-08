جامعة السليمانية تنظم معرضاً للأدوية بعد توقفه لأربعة أعوام (صور)

شفق نيوز/ أقام طلاب كلية الصيدلة في جامعة السليمانية، يوم الاثنين، معرضاً للأدوية والإرشادات الدوائية داخل الحرم الجامعي.

وقال شيروان محمد أحد الطلاب المنظمين للمعرض لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يتضمن عرض عدد من الأدوية وشروحات استخداماتها وأضرار استعمالها في حالات غير التشخيص الطبي لها".

واضاف أن "هذا المعرض كان يقام سنويا من قبل طلاب كلية الصيدلة لكنه توقف منذ أربعة أعوام، بسبب جائحة كورونا، وأعدنا هذا العام تنظيمه"، مبينا أنه "يستمر ليوم واحد".

وأشار شيروان إلى أن "بعض شركات الأدوية وعميد الكلية دعموا إقامة هذا المعرض من خلال توفير الأدوية ومستلزمات المعرض، كما يتضمن المعرض فقرات عديدة منها فقرة تتضمن سؤالا وجائزة حول استخدامات الأدوية".