جامعة السليمانية تنضم إلى إضراب الموظفين والكوادر التعليمية في المحافظة (صور)

شفق نيوز/ اعلن مجلس التدريسيين والموظفين المعترضين في جامعة السليمانية اليوم الأحد، الإضراب العام عن الدوام الرسمي والانضمام إلى حراك المعلمين والموظفين الحكوميين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان عدداً من الموظفين والتدريسين في جامعة السليمانية نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية وتوقف العلاوات والترفيعات المهنية منذ سنوات.

وقال محمد حسين ممثل الموظفين المعترضين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بسبب عدم حصولنا على حقوقنا المشروعة من الرواتب الشهرية و العلاوات والترفيعات المهنية قررنا إعلان الإضراب عن الدوام الرسمي في جامعة السليمانية لحين الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف "نحن من الان ننضم الى حراك المعلمين والموظفين الذين يطالبون بتحويل رواتبهم الشهرية الى بغداد كونها دستوري وينص عليها الدستور الذي اشترك الزعماء الكوردي في كتابته والتي تخص توفير العيش الكريم للمواطنين كافة من قبل الحكومة العراقية".