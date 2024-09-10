جامعة السليمانية تطلق "مبادرة إلكترونية" لتسهيل إقامة الطلاب في الأقسام الداخلية

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع إلكتروني جديد يهدف إلى تحسين إدارة الأقسام الداخلية وتسهيل حياة الطلاب، وذلك عبر نظام إلكتروني مبتكر.

وفي تصريحه خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أوضح مدير قسم التكنولوجيا والمعلومات في الجامعة توانا سعيد، أن "المشروع يأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات لطلابها وتخفيف الأعباء الإدارية التي تواجههم"، مؤكداً أن "النظام الإلكتروني الجديد سيسمح للطلاب باختيار أماكن إقامتهم في الأقسام الداخلية بكل سهولة عبر الإنترنت، وذلك دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى الجامعة".

وأضاف سعيد: "يمكن للطالب الآن من منزله اختيار الغرفة المناسبة، وتحديد السرير الذي يفضل الإقامة عليه، بالإضافة إلى اختيار المطعم الذي يرغب في تناول وجباته فيه"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز تجربة الطالب وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجاته وتوفر عليه الوقت والجهد".

وأشار سعيد إلى أن "النظام الإلكتروني الجديد لن يسهم فقط في تسهيل عملية اختيار السكن، بل سيتيح أيضًا إدارة فعالة للأقسام الداخلية من خلال تلقي ملاحظات الطلاب حول جودة الخدمات المقدمة، كما يمكن للإدارة استخدام هذه المعلومات لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق رضا الطلاب ويسهم في توفير بيئة تعليمية مريحة ومشجعة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة السليمانية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وتلبية احتياجات طلابها الذين يزداد عددهم سنويًا. تواجه الجامعات تحديات متزايدة في إدارة الأقسام الداخلية وتوفير الخدمات المناسبة، لا سيما مع تزايد عدد الطلاب الدوليين والمحليين، لذا فإن المبادرات التقنية كهذه تسهم بشكل كبير في تيسير العمليات الإدارية وتحسين تجربة الطلاب، وتعزز من سمعة الجامعة كمؤسسة تعليمية متقدمة.

من الجدير بالذكر أن جامعة السليمانية تُعتبر واحدة من أهم الجامعات في إقليم كوردستان العراق، وتتمتع بتاريخ طويل في تقديم التعليم العالي وتطوير البحث العلمي. وتحرص الجامعة على استقطاب أفضل الكفاءات الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، سواء من خلال مبادراتها الأكاديمية أو الخدماتية.