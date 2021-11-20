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جامعة السليمانية تحظر استعمال مصطلح "شمال العراق"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T20:36:35+0000
جامعة السليمانية تحظر استعمال مصطلح "شمال العراق"

شفق نيوز/ عممت جامعة السليمانية باقليم كوردستان، مؤخرا كتابا حظرت بموجبه استعمال مصطلح (شمال العراق) في عناوين الرسائل والأطروحات الجامعية. 

وصدر التعميم في يوم الاربعاء الماضي 17 تشرين الثاني الجاري 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ونص على أنه لا يجوز بأي شكل من الاشكال استعمال مصطلح (شمال العراق- north of Iraq-باكورى عيراق) في عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه في الجامعة.

وطالب التعميم باستخدام مصطلح (هەرێمی کوردستانى عيراق او اقليم كوردستان العراق او KRG-IRAQ) لافتا الى ان مصطلح اقليم كوردستان العراق جاء في الدستور العراقي.

ومصطلح (شمال العراق) استعمله النظام العراقي السابق للتعبير عن اقليم كوردستان الحالي، ومازال بعض المسؤولين المحليين العراقيين يستخدمون مصطلح شمال العراق او منطقة شمال العراق، كتعبير عن عدم الاعتراف باقليم كوردستان.

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