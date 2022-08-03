جامعة السليمانية تحصد المرتبة الأولى في إقليم كوردستان والثالثة عراقياً

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية، يوم الاربعاء، انها حازت على المرتبة الأولى في إقليم كوردستان، والثالثة في العراق في أحدث تصنيف لها حسب Webometrics للنشر والاقتباس من محرك البحث google.

وقال رئيس الجامعة كوسار محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا هو نتاج كل الجهود التي بذلها الأساتذة والموظفون والطلبة".

وأضاف "أحيي الباحثين في جامعتنا على جودة البحوث التي يجرونها والتي أدت إلى حصول جامعة السليمانية، أقدم جامعة في الإقليم، على المركز الأول، واحتلالها المركز الثالث في العراق".

ودعا رئيس الجامعة جميع الأساتذة الى بذل قصارى جهدهم في تعليم الطلبة والعمل بجدية أكبر من أجل النهوض بالجامعة من خلال "إقامة علاقة علمية وأكاديمية مباشرة وقوية بين الجامعة والمجتمع".

جدير بالذكر أن جامعة بغداد تمتلك 6000 مدرس بدوام كامل، وجامعة البصرة تمتلك 2527 مدرساً متفرغاً، فيما تضم جامعة السليمانية 2100 مدرس متفرغ.