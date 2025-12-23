جامعة السليمانية تحتفل بخريجي الإعلام وتستعرض إنجازات وإحصاءات منذ 2003 (صور)

شفق نيوز- السليمانية

احتضنت جامعة السليمانية، يوم الثلاثاء، احتفالًا أكاديميًا مميزًا نظّمه قسم الإعلام، بحضور نخبة من الأكاديميين والطلبة والإعلاميين، تأكيدًا على دور المؤسسات الإعلامية في إعداد كفاءات علمية ومهنية قادرة على خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات العمل الإعلامي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر الاحتفال، إن رئيس قسم الإعلام الحالي، كاوه عز الدين، ألقى كلمة خلال الفعالية استعرض فيها رؤية القسم ورسالته الأكاديمية، مؤكدًا أن القسم يضع في مقدمة أولوياته بناء شخصية الطالب من مختلف الجوانب العلمية والمهنية، بما يسهم في تخريج كوادر تمتلك مهارات متعددة تؤهلها للاندماج في سوق العمل الإعلامي وخدمة المجتمع بكفاءة.

وأضاف المراسل أن فقرات الاحتفال تنوّعت بين عروض موسيقية وغنائية قدّمتها الفرقة الموسيقية في كلية الفنون – قسم الموسيقى، إلى جانب عروض فنية وغنائية ودبكات شعبية أدّاها طلبة قسم الإعلام، ما أضفى أجواءً احتفالية خاصة عكست تفاعل الطلبة وحيوية المناسبة.

كما جرى، بحسب مراسل شفق نيوز، عرض مقاطع فيديو خاصة بالصحفيين والإعلاميين من خريجي قسم الإعلام، أعقبها حوارات مباشرة مع عدد من الأساتذة القدامى الذين كان لهم دور بارز في تأسيس القسم وتطوير مسيرته الأكاديمية على مدى السنوات الماضية.

وفي ختام الفعالية، تمّ تكريم مجموعة من الأساتذة القدامى في قسم الإعلام، تقديرًا لجهودهم الأكاديمية وعطائهم المتواصل في إعداد أجيال متعاقبة من الإعلاميين.

وعلى هامش الاحتفال، أعلنت رئاسة قسم الإعلام جملة من الإحصائيات الأكاديمية، اطّلع عليها مراسل وكالة شفق نيوز، أبرزها أن عدد طلبة الدوامين الصباحي والمسائي يبلغ حاليًا 111 طالبًا وطالبة.

وبحسب تلك الإحصاءات، بلغ عدد خريجي قسم الإعلام – مرحلة البكالوريوس – منذ تأسيسه عام 2003 ولغاية عام 2024 نحو 1325 خريجًا وخريجة.

وفيما يخص الدراسات العليا، أشار القسم إلى منح أكثر من 100 شهادة ماجستير و40 شهادة دكتوراه في تخصصات مختلفة ضمن حقل الإعلام، في حين يواصل حاليًا 25 طالب ماجستير و11 طالب دكتوراه دراستهم ضمن برنامجي الدراسات العليا.

كما بيّنت رئاسة القسم أن برنامج الدكتوراه يُدرّس وفق نظام Split Site (الموقع المشترك)، في إطار تطوير المناهج الأكاديمية وتعزيز التعاون العلمي.