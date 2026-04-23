جامعة السليمانية تحتضن معرضاً للزهور ومنتجات الطلبة (صور)

نظمت جامعة السليمانية، يوم الخميس، معرضاً للزهور ومنتجات الطلبة الطبيعية بمشاركة طلبة كلية الزراعة، وسط حضور جماهيري لافت.

وقالت المشرفة على المعرض، اشتيخواز أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يضم نتاجات أعمال الطلبة، ولاسيما طلبة الدفعة الثالثة في كلية الزراعة، وهذه المنتجات تمثل حصيلة جهودهم التطبيقية داخل الكلية".

وأضافت أن "الكلية اعتادت في الأعوام السابقة إقامة مهرجان واسع لهذه النتاجات، إلا أن ظروف توقف الدراسة والتحديات العامة حالت دون تنظيمه هذا العام، ليتم الاكتفاء بإقامة معرض يضم أكثر من 15 نوعاً من الورود، بعضها موسمي والآخر دائم".

وأوضحت أحمد أن "جميع النباتات والورود المشاركة في المعرض هي من إنتاج ورعاية الطلبة أنفسهم"، مؤكدة أن "الهدف من تنظيمه يتمثل في دعم الطلبة وتشجيع إنتاجاتهم، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المواطنين والطبيعة، ونشر ثقافة الاهتمام بالبيئة بوصفها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية".

وأشارت إلى أن "المعرض شهد إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً منذ افتتاحه، لافتة إلى أنه سيستمر طيلة اليوم".