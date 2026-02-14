جامعة السليمانية تحتضن معرضاً لحيوانات الزينة بأكثر من 25 نوعاً (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقامت جامعة السليمانية، يوم السبت، معرضاً لحيوانات الزينة، بمشاركة عدد كبير من المربين والمهتمين، وبدعم من وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، وسط حضور لافت من المواطنين وطلبة الجامعة.

وقال محمد عمر، المشرف على المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة الفعالية جاءت بهدف تعزيز ثقافة تربية حيوانات الزينة بشكل علمي وصحيح، وترسيخ العلاقة بين المربين والمواطنين، لا سيما أن كثيرين لا يمتلكون معرفة كافية بآلية التربية السليمة أو القيمة البيئية لهذه الحيوانات".

وأوضح أن "المعرض استقطب أكثر من 25 نوعاً من حيوانات الزينة، توزعت بين الطيور والأسماك والأرانب وأنواع أخرى من الحيوانات الأليفة"، مشيراً إلى أن "بعض الأنواع المعروضة نادرة نسبياً وتتطلب عناية خاصة من حيث التغذية ودرجات الحرارة والبيئة المناسبة".

وبيّن عمر أن "الهدف لا يقتصر على العرض فقط، بل يتعداه إلى الجانب التثقيفي، من خلال شرح طرق العناية اليومية، وأساليب الوقاية من الأمراض، وأهمية توفير بيئة ملائمة تضمن للحيوان عمراً أطول وصحة أفضل"، مؤكداً أن "التعامل الصحيح مع حيوانات الزينة يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، ويعزز ثقافة الرفق بالحيوان داخل المجتمع".

وأشار إلى أن "المعرض يستمر ليوم واحد فقط، بسبب عدم قدرة الجهة المنظمة على توفير بيئة مناسبة لإقامة الحيوانات لفترة أطول، نظراً لحساسيتها وحاجتها إلى أماكن مخصصة للمعيشة والرعاية المستمرة".

وأكد المشرف على المعرض أن "الإقبال الجماهيري كان جيداً منذ الساعات الأولى لافتتاحه"، معرباً عن أمله بأن "تشكل هذه الفعالية خطوة أولى لتنظيم معارض وورش عمل مستقبلية أكثر توسعاً، تسهم في توعية المواطنين بأسس تربية حيوانات الزينة، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين البيئة وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع".