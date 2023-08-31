جامعة السليمانية تحتضن حلقة نقاشية حول "الكوليرا" وطرق الوقاية منها (صور)

شفق نيوز / عقدت جامعة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، حلقة نقاشية حول أسباب تفشي مرض الكوليرا في السليمانية وعن طرق الوقاية منها .

و قال مسؤول مركز التنسيق والتعاون بين الجامعة والمجتمع، الدكتور عبد الفتاح هورامي، لوكالة شفق نيوز: "كما معروف حالياً أن وباء الكوليرا منتشر في السليمانية لأسباب كثيرة، ونحن في جامعة السليمانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصحة السليمانية، عقدنا هذه الحلقة لنعرف ماذا علينا أن نفعل سوية لمنع تفشي هذا الوباء والتقليل من أضراره، وكذلك لوضع خطة وفقا للإمكانيات المتاحة لدينا لتقليل الأعباء على المواطن والمجتمع .

وأضاف هورامي، أن "الحلقة ركزت على أسباب تفشي الوباء وحجم انتشاره وطرق الوقاية منه، وآلية العمل لمواجهة هذا الوباء المنتشر".

وبين أن "المياه والغذاء غير نظيفين هما السبب الرئيسي في انتشار المرض، لكن الماء هو السبب المشترك لانتشار الوباء أكثر حتى من الغذاء، وكذلك قلة الوعي الصحي سبب في تفاقم المرض كون الكثير من حالات الاصابة لا يتم عرضها على الطبيب المختص".

وكان مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، قد أعلن يوم الخميس، تسجيل 10 إصابات بمرض الكوليرا، مشيراً إلى أن المرض موجود سنويا في المحافظة وفي أنحاء العراق كافة، داعيا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين المقبلين.

والأحد الماضي (27 آب الجاري)، أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ.