جامعة السليمانية تتعهد بتلبية احتياجات الطلبة والوقوف الى جانبهم

شفق نيوز/ تعهدت جامعة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بإكمال كل الاحتياجات المتعلقة بطلبة الأقسام الداخلية، والوقوف الى جانب الطلبة المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طلاب جامعة السليمانية كأقرانهم في بقية الجامعات قاموا بتظاهرات في الايام السابقة لطلب المنحة الشهرية وبالنتيجة قد وصل مطلبهم لجميع الجهات المعنية".

واضافت ان "رئاسة جامعة السليمانية قطعت وعداً على نفسها بان تكوت الممثل الحقيقي لاصوات المتظاهرين وان تطالب بحقوقهم المشروعة وايضاً منعنا نحن كرئاسة الجامعة معاقبة اي طالب تظاهر من اجل المطالبة بحقوقه، وفي نفس الوقت في اطار الاجتماع الذي عقد اليوم نعلن للجميع اننا ماضون بتلبية المطالب واكمال النواقص والاحتياجات في الاقسام الداخلية".

واشارت الى أن مجلس الجامعة "أكد على جميع الاساتذة ان يواظبوا على اعطاء الدروس وان تجري الامتحانات في اوقاته المحددة حسب الجدول الذي تم نشره للسنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١".

وطابت رئاسة الجامعة الطلبة بالعودة الى مقاعد الدراسة والالتزام بالدوام للحيلولة دون تأجيل العام الدراسي.

وشهدت الايام الماضية خروج المئات من طلبة الجامعات في اقليم كوردستان بتظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق المنحة المالية المخصصة للطلبة والمتوقفة منذ ٢٠١٤ جراء الأزمة المالية.

وانطلقت اولى التظاهرات من قبل طلبة جامعة السليمانية لتمتد الى باقي مناطق المحافظة والاقليم، وحدثت خلالها صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية ما ادى الى اصابات.