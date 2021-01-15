جامعة السليمانية الأولى على إقليم كوردستان والرابعة على العراق

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية يوم الجمعة انها تبوأت المرتبة الأولى على جامعات إقليم كوردستان بينما حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى العراق.

واستندت الجامعة بحسب بيان صادر عنها اليوم، على تصنيف واحصائيات موقع (Webometrics) العالمي الخاص بتقييم الجامعات.

وذكرت جامعة السليمانية ان الموقع صنفها ضمن لائحة الجامعات العشر الاوائل على العراق حيث جاءت في المرتبة الرابعة في أكثر المواقع الالكترونية متابعة بين الجامعات.

واعتمدت الجامعة على تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة. ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي.

وهدف التقييم هو تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح. وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام).