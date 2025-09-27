جامعات كوردستان ومعاهدها تستقبل 57 ألف طالب وتستعد لتبادل 500 مع بغداد

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، فتح باب القبول أمام أكثر من 57 ألف خريج من المرحلة الثانية عشرة للعام الدراسي الحالي للالتحاق بالجامعات والمعاهد في الإقليم.

وقال المدير العام للتعليم والتقويم في الوزارة خطاب أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الجامعات ستستقبل هذا العام 57 ألفاً و890 طالباً، من بينهم 42 ألفاً و257 من خريجي القسم العلمي، و13 ألفاً و828 من خريجي القسم الأدبي، و1327 من خريجي القسم المهني، إضافة إلى 570 طالباً من المدارس الأهلية والدولية".

وأوضح أحمد، أن "العام الحالي شهد تغييرات في آلية القبول، حيث أصبح من الضروري أن يمتلك كل طالب رقم هاتف خاص به، كما تم إدخال تحديثات تقنية في نظام القبول والدراسة، فضلاً عن افتتاح نحو 71 قسماً جديداً في جامعات الإقليم".

ووقّعت الوزارة، وفقاً للمتحدث، اتفاقية جديدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، نصت على تبادل 500 مقعد دراسي بين الجانبين، بواقع 100 مقعد للدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير)، و100 مقعد للبكالوريوس ضمن المجموعة الطبية، فضلاً عن 100 مقعد للبكالوريوس ضمن المجموعة الهندسية، ومثلها للبكالوريوس ضمن الدراسات الإنسانية، وأخرى للمعاهد.