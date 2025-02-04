جامعات بريطانية تبدي استعدادها لإنشاء كلية الطب في حلبجة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استعداد جامعات بريطانية عدة لتقديم الدعم والمساعدة في تأسيس كلية الطب في جامعة حلبجة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، استقبل اليوم، في أربيل القنصل العام بالوكالة للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان، أندرو بيزلي، والوفد المرافق له".

وأشار القنصل البريطاني، بحسب البيان، إلى "حرص بلاده على تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي"، مشيراً إلى أن "الجامعات البريطانية مستعدة لتقديم خبراتها في مجالات الطب، المناهج الدراسية، وتأسيس البنية التحتية للمستشفيات التعليمية في حلبجة".

وأضاف البيان، أن "الوزير آرام محمد رحّب بالقنصل البريطاني الجديد"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وأكد أن الوزارة تعمل بجدية على إنشاء كلية طب متطورة في جامعة حلبجة، حيث أبدت عدد من الجامعات البريطانية المرموقة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح وزير التعليم العالي، وفقاً للبيان، أن "تأسيس الكلية سيساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لسكان حلبجة وتعزيز التعليم الطبي في الإقليم"، داعياً الجانب البريطاني إلى "تقديم المزيد من الدعم والتنسيق لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع".

وفي ختام الاجتماع، قدم القنصل البريطاني دعوة رسمية من حكومة بلاده إلى وزير التعليم العالي في كوردستان للمشاركة في المؤتمر العالمي للتعليم المقرر عقده في لندن، كما أبدى استعداده لتنظيم اجتماع رفيع المستوى بين وزارة التعليم العالي في الإقليم ووزارتي التربية والتعليم العالي في بريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعات البريطانية الرائدة، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية.