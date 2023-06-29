ثور هائج يثير الفوضى في السليمانية: اضرار مادية واصابة شخص بجروح

شفق نيوز/ في أحد احياء مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، اصيب ثور كبير بحالة من الهياج، أدت إلى اصابة شخص بجروح وتسبب بأضرار لعدد من السيارات، فيما لم يدّعِ أحد ملكيته بعد السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني.

وجاء في بيان لمديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية انها تلقت بلاغا بوجود ثور هائج وتجواله في حي حاجياوا وتسببه بأضرار كبيرة بعدد من سيارات الحي وإصابة أحد الأشخاص بجروح.

وأضاف البيان ان فرق الدفاع المدني توجهت على الفور الى الحي وتمكنت بالتعاون مع فريق بيطري من تخدير الثور الهائج وتسليمه الى لجان قائممقامية السليمانية، لانه لم يدع أحد ملكيته للثور.