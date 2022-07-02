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"أثناء عمله مع والده".. موت شاب بصعقة كهربائية في گرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-02T09:21:17+0000
"أثناء عمله مع والده".. موت شاب بصعقة كهربائية في گرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة گرميان اقليم كوردستان، اليوم السبت، وفاة شاب جراء إصابته بصدمة كهربائية في قضاء كلار بإدارة گرميان.

وبحسب المتحدث باسم شرطة گرميان علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن الشاب (سركوت حاتم حمة خان)، تولد عام 2004، من سكان حي الفلاحين بقضاء كلار ، نُقل صباح اليوم إلى مستشفى شهيد هزار في مدينة كلار. 

وقال المتحدث باسم شرطة گرميان إن الشاب توفي جراء إصابته بصدمة كهربائية.

وبحسب أقارب الشاب، كان سركوت يعمل مع والده في المنطقة الصناعية أثناء عمله وتوفي.

وأضاف "تم إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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