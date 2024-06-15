أثناء أداء "الركن الأعظم".. تسجيل ثاني وفاة من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شهد موسم الحج للعام الحالي، ثاني حالة وفاة لحاجة من إقليم كردستان، التي لقيت حتفها أثناء أداء "الركن الأعظم" في المملكة العربية السعودية.

والركن الأعظم في الحج، هو أحد أركان الحج الرئيسية، ويقصد به، الوقوف على جبل عرفات.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الحاجة "آسيا علي" البالغة من العمر 68 عاماً، توفيت أثناء أداء مناسك الحج في "جبل عرفات" بمدينة مكة.

والحاجة "آسيا علي" تنحدر من قضاء بردرش شرقي محافظة دهوك، وتعد هذه الوفاة الثانية لحاج من إقليم كوردستان خلال موسم الحج الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، توفيت امرأة كوردية من أهالي أربيل وتدعى (همين قادر) من مواليد 1971، على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.