ثماني وفيات و٢٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-22T10:21:06+0000
ثماني وفيات و٢٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل ثماني حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من دير الزور ورجل من القامشلي ورجل وامرأتين من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٢٩ ذكور و ١١٦ إناث ، وتسجيل اثني عشرة حالة شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: ٣٧ حالة في الحسكة - ٣٩ حالة في قامشلي - ١٧ حالة في ديرك - ٩ حالات في الدرباسية - حالة واحدة في كركي لكي - ٣ حالات في جل آغا - ١٢ حالة في كوباني - ٢٥ حالة في الرقة -٢٦ حالة في دير الزور - ٦٠ حالة في الطبقة - ٤ حالات في منبج - حالة واحدة في الشهباء - ١٢ حالة في مخيم روج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٦٨١ حالة منها ٤٨٥ حالة وفاة و ١٤٨٨ حالة شفاء.

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