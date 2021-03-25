ثمانون ناجية إيزيدية في مشروع زراعي بقضاء الشيخان

شفق نيوز/ دعمت منظمة ايطالية وبالتعاون مع ادارة قضاء شيخان شرقي دهوك ومنظمات محلية في منطقة شيخان، مشروعا زراعيا لعدد من الناجيات الإيزيديات.

وقالت الدكتورة هدار سعيد المشرفة على البرنامج لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشروع يهدف الى ايجاد فرص عمل لثمانين ناجية ايزيدية بانشاء ثمانية من البيوت البلاستيكية الزراعية لزراعة الشتلات المتنوعة والورود بهدف بيعها".

واضافت سعيد؛ أن "إيرادات المشروع ستعود بالنفع للناجيات، اضافة الى تعلمهن زراعة الورود وشتلات الأشجار وغيرها من العمل الزراعي.

من جانبها؛ أعربت إحدى الناجيات والعاملات في المشروع؛ لوكالة شفق نيوز عن شكرها للمنظمة الايطالية داعية الجهات المعنية الى الاهتمام بالمشروع ودعم تسويق منتوجها من الشتلات والورود.