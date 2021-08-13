ثمار بيد المستهلك مباشرة.. مزراع يبتدع آلية جديدة لبيع محصوله (صور)

شفق نيوز / وجه مزارع من أهالي حلبجة، دعوة إلى المستهلكين لزيارة مزرعته وقطف ما يحتاجونه من الثمار، مباشرة من الأشجار، وبأسعار السوق.

وقال صاحب مزرعة كوردستان في محافظة حلبجة، حامد حلبجيي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفكرة أتت صدفة، فبعدما ازداد انتاج مزرعتي ولم استطيع تسويقها في الأسواق بسعر يلبي التعب والجهد والتكلفة، فكرت أن أبيع المحصول مباشرة إلى الزبائن في المزرعة".

وأضاف "دعوت أهالي مدينتي والسياح للاستمتاع بالمناظر الجميلة في المزرعة وقطف الثمار من الخضر والفواكة مباشرة من الأشجار، لتكون الثمار طازجة ومفيدة حيث لا يستخدم فيها أي نوع من السماد الكيميائي".

وحدد المزارعي كل يومي خميس وجمعة من الأسبوع، لزيارة مزرعته، ليتسنى تأمين احتياجات الزائرين، من الثمار، مشيراً إلى أن "تطبيق المشروع بدأ قبل 3 أشهر، وجاءت بنتائج كبيرة، كما لاقت استحسان وزارة الزراعة في إقليم كوردستان والمسؤولين في الزراعة، لانها تشجع الانتاج المحلي".

وتابع: "أنا الآن أجني الأرباح وزبائني يزدادون يوماً بعد يوم وألاقي التشجيع والدعم منهم، وسأوسع المزرعة بتأمين الأسماك واللحوم الطازجة أيضاً في المستقبل القريب".

من جانبه، أشاد أحد زوار المزرعة، (نوزاد حسن) بهذه الخطوة، وقال لوكالة شفق نيوز، "أشد على يد المزراع حامد على هذة المشروع الحيوي والذي يخدم المواطن أولا لأنه يستطيع قطف ما يريده بحرية واختيار فاكهتة الطازجة مباشرة من الاشجار والاغصان، فضلاً عن الاستمتاع مع العائلة في هذة الأجواء الجميلة".