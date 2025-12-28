ثلوج كثيفة وانهيارات صخرية تغلق معبرا حدوديا وطريقا حيويا في اقليم كوردستان

شفق نيوز - اقليم كوردستان

أعلنت قائممقامية قضاء "پشده‌ر" في محافظة السليمانية، يوم الأحد، تعليق حركة المرور السياحية والتجارية في معبر "كيلي" الحدودي بين اقليم كوردستان وإيران بسبب تساقط الثلوج بكثافة على جانبي طريق المعبر.

ودعت القائممقامية في بيان اليوم، المواطنين والسائقين إلى عدم الاقتراب من حدود المعبر والطرق الجبلية الأخرى في قضاء "پشده‌ر" حفاظًا على سلامتهم ومنح الفرصة اللازمة لفرق الطرق والجسور الذين يعملون على تنظيف الطرق.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تتعرض مناطق ومدن اقليم كوردستان، و خاصة الحدودية والجبلية منها إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج مما تسبب بعرقلة التنقل في بعض الطرق الرئيسية.

في غضون ذلك أغلقت الانهيارات الصخرية طريق "هيبة سلطان" في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل، وفقا لمقطع فيديو تداوله مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.