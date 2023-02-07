ثلوج كثيفة تغلق منفذاً حدودياً بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ اعلنت ادارة منفذ حاجي عمران الحدودي مع إيران، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق المنفذ يسبب كثافة الثلوج.

وقال المتحدث باسم ادارة المنفذ سيروان حسين، لوكالة شفق نيوز، ان "الجانب الايراني ابلغنا بإغلاق المنفذ بسبب تساقط كثيف للثلوج".

واضاف "الحركة التجارية والسياحية في الوقت الحالي متوقفة"، داعياً المواطنين إلى عدم زيارة المنفذ لحين استئناف الحركة فيه بشكل طبيعي.

ويشهد إقليم كوردستان انخفاضاً في درجات الحرارة تساقطاً كثيفاً للثلوج منذ عدة أيام أدى في الكثير من الأحيان إلى غلق طرق رئيسية في العديد من المدن وبالأخص الطرق الخارجية.