ثلوج إقليم كوردستان تجذب السياح.. طبيعة خلابة وخدمات مميزة

شفق نيوز- بغداد

تشهد الحركة السياحية في العراق خلال هذه الفترة انتعاشاً ملحوظاً باتجاه إقليم كوردستان، لا سيما مدينتي أربيل والسليمانية، تزامناً مع موسم الشتاء وتساقط الثلوج، إضافة إلى قرب حلول رأس السنة الجديدة 2026.

ويأتي هذا النشاط مع إقبال واسع من المواطنين من محافظات وسط وجنوب العراق، الذين يفضلون قضاء عطلة الأعياد في أجواء الإقليم لما يتمتع به من طبيعة خلابة وأجواء شتوية مميزة، فضلاً عن الاستقرار الأمني والخدمات السياحية المتوفرة.

وفي هذا السياق، يوضح صاحب شركة سياحة في محافظة بابل، حسين محمود، أن "الحركة السياحية تشهد هذه الأيام انتعاشاً كبيراً، خصوصاً مع اقتراب احتفالات رأس السنة وتساقط الثلوج في مناطق الإقليم"، مبيناً أن "الطلب على الرحلات السياحية ارتفع بشكل ملحوظ بعد فترة من الركود".

ويضيف محمود لوكالة شفق نيوز، أن "العائلات من محافظات الوسط والجنوب تتوجه بشكل متزايد إلى أربيل والسليمانية للاستمتاع بالأجواء الشتوية والاحتفالات الخاصة برأس السنة، إضافة إلى الأمان وتوفر الخدمات السياحية المناسبة".

ويشير إلى أن "الرحلات العائلية تشكل النسبة الأكبر من المسافرين، خاصة مع توفر الفنادق والمنتجعات والأسواق التي تشهد نشاطاً كبيراً خلال هذه الفترة".

من جانبه، يوضح نقيب السياحيين العراقيين محمد العبيدي، أن الطلب السياحي المحلي يتركز بشكل كبير على إقليم كوردستان، لما يمتلك من مقومات جذب سياحي مختلفة، متمثلة بالطبيعة الخلابة وتوفر الخدمات عالية الجودة من فنادق ومطاعم وخدمة سريعة، ما يشجع السائحين المحليين على التوجه إليه، مقارنة بمناطق الوسط والجنوب التي تعاني من نقص الخدمات السياحية.

ويضيف العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن "مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، على سبيل المثال، رغم ما تمتلكه من تراث تاريخي وأثري، إلا أن نقص الفنادق والطرق السريعة والخدمات السياحية الأساسية يحد من قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من السياح المحليين".

ويلفت إلى أن "مزايا إقليم كوردستان تشمل المقومات الطبيعية المختلفة والمدن الترفيهية والأسواق والشوارع التجارية وسهولة التنقل داخل الإقليم، ما يجعله مقصداً للسياح طوال فترات السنة، حتى في الأجواء الباردة لممارسة الأنشطة الطبيعية والرياضية مثل مشاهدة الثلوج والتزلج وتسلق الجبال".

من جانبها، تقول المواطنة أم علياء من محافظة كربلاء، إن "العديد من العائلات تفضل السفر إلى إقليم كوردستان خلال رأس السنة، لما يتميز به من أجواء جميلة وثلوج تضفي طابعاً خاصاً على الرحلة".

وتضيف أم علياء لوكالة شفق نيوز أن "الإقليم يعد وجهة آمنة ومناسبة من حيث التكاليف، إضافة إلى توفر أماكن سياحية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، كما أن الاحتفالات والأجواء الشتوية تشجع الكثيرين على اختياره كوجهة سياحية".

ويعد إقليم كوردستان من أبرز الوجهات السياحية الداخلية في العراق، حيث يشهد خلال موسم الشتاء واحتفالات رأس السنة إقبالاً متزايداً من مختلف المحافظات، ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.