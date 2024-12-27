ثلوج جبل كورك في أربيل تستقطب السائحين من جميع المحافظات (صور)

شفق نيوز/ مع تساقط كميات كبيرة من الثلوج في العديد من المناطق الجبلية بإقليم كوردستان، بدأت السياحة الشتوية بالانتعاش حيث يقبل المئات من السياح يومياً على أماكن تساقط الثلوج التي توشحت بالبياض.

ويشهد جبل كورك ضمن محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إقبالاً متزايداً لهواة السياحة الشتوية.

وقال أحد السائحين ويدعى سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء باردة في المكان، لكن منظر الثلوج جميل جداً وهذا ما دفعنا لزيارة جبل كورك والصعود بالتلفريك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تكسوها الثلوج".

من جانبها قالت السائحة أسماء، لوكالة شفق نيوز: "جئنا إلى المكان قادمين من الموصل، وجدنا خدمات سياحية عالية المستوى إضافة إلى الأجواء الجميلة التي تجعله الخيار الأفضل لمحبي الثلوج والسياحة الشتوية ونأتي إلى إقليم كوردستان كل عام في هذا الوقت للاستمتاع بأوقاتنا وقضاء عطلة نهاية الأسبوع".