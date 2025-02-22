ثلوج السليمانية.. سحر شتوي يجذب السياح وينعش الاقتصاد (صور)

شفق نيوز/ تشهد محافظة السليمانية هذا العام تساقطًا كثيفًا للثلوج، مما حولها إلى لوحة طبيعية ساحرة وجعلها واحدة من أهم الوجهات الشتوية في العراق.

ومع انخفاض درجات الحرارة، ازداد إقبال السياح من مختلف أنحاء البلاد وحتى من خارج العراق، للاستمتاع بأجواء الشتاء الفريدة التي توفرها مناطق مثل سرجنار، حاجي عمران، دربنديخان، دوكان، وبيرمام.

وفي ظل هذا التحول الموسمي، لم يقتصر تأثير الثلوج على المشهد الجمالي فقط، بل انعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي، حيث شهدت الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية نشاطًا غير مسبوق، مما أسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

الإقبال السياحي يعزز الاقتصاد المحلي

في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، عن تأثير هذه الموجة الثلجية على القطاع الفندقي، قال كاك كريم، صاحب فندق في منطقة سرجنار: "خلال السنوات الماضية، كانت السياحة الشتوية محدودة بسبب قلة تساقط الثلوج، لكن هذا العام شهدنا زيادة غير مسبوقة في أعداد الزوار، نسبة الإشغال في فنادقنا وصلت إلى 60% في عطلات نهاية الأسبوع، ومعظم الحجوزات تأتي من مدن جنوب العراق مثل بغداد والبصرة، حيث يفضل السياح قضاء إجازتهم وسط المناظر الثلجية والاستمتاع بالطقس البارد."

من جهته، أوضح هيوا أحمد، صاحب مطعم سياحي في حديثه لمراسلنا، أن هذه الموجة الثلجية كان لها تأثير إيجابي على المطاعم والمقاهي أيضًا: "الزوار يأتون للاستمتاع بالطبيعة، لكنهم يبحثون أيضًا عن تجربة الطعام الشتوي التقليدي، مثل شوربة العدس والكباب المشوي والشاي الساخن، لقد ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي."

أما سلمان عبد الله، وهو دليل سياحي محلي، فقد تحدث لشفق نيوز عن زيادة الطلب على الرحلات الجبلية قائلًا: "في السابق، كان الإقبال على السياحة الشتوية محدودًا، لكن مع ازدياد تساقط الثلوج، أصبح هناك طلب متزايد على جولات التزلج والمشي في الثلوج، نحن ننظم جولات يومية لعائلات ومجموعات شبابية تأتي خصيصًا للاستمتاع بهذه الأجواء."

موسم الذروة الشتوي والتحديات التي تواجه السياحة

ورغم هذا النشاط السياحي، إلا أن هناك تحديات تعيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، أبرزها ضعف البنية التحتية في بعض المناطق الجبلية، ووأكد هيوا قادر، وهو ناشط في مجال السياحة والآثار ، أن تحسين الطرق والمرافق السياحية بات أمرًا ضروريًا:"لدينا إمكانيات هائلة لجعل السليمانية وجهة سياحية شتوية رائدة، ولكن لا تزال هناك مشكلات مثل الطرق غير المعبدة في بعض المناطق الجبلية، إضافة إلى نقص المواصلات المجهزة للثلوج، وهو ما يجعل الوصول إلى بعض المواقع صعبًا على السياح."

أما كامران احمد صاحب مكتب سياحي في السليمانية ، فقد تحدث لمراسل وكالة عن التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع، قائلًا: "نعاني من قلة الترويج للسياحة الشتوية، فمعظم الزوار يأتون بناءً على تجارب شخصية أو توصيات الأصدقاء، وليس بسبب حملات إعلانية أو خطط رسمية، لو تم تنظيم مهرجانات وفعاليات شتوية مثل سباقات التزلج والمهرجانات الثلجية، سنشهد إقبالًا أكبر."

الثلوج وتأثيرها على حياة السكان

لم يقتصر تأثير الثلوج على السياحة فقط، بل انعكس أيضًا على الحياة اليومية للسكان المحليين، فقد تحدث علي محمود، أحد سكان السليمانية عن الصعوبات التي يواجهها الأهالي:"على الرغم من أن منظر الثلوج رائع، إلا أنها في بعض السنوات تسببت في مشاكل في التنقل، حيث أُغلقت بعض الطرق بسبب تراكم الثلوج، مما جعل من الصعب الوصول إلى الأسواق والمدارس."

أما برفان رشيد، موظفة في القطاع الصحي، فأشارت إلى أن الأجواء الباردة زادت من أعداد المرضى الذين يعانون من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، قائلة إن "المستشفيات والمراكز الصحية تشهدت مع موجة الأمطار كل عام زيادة في أعداد المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن، وننصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء الملابس الدافئة وتجنب التعرض المباشر للبرد."

فرصة لتنمية السياحة الشتوية

ويرى خبراء السياحة أن هذه الموجة الثلجية تمثل فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الشتوية في إقليم كوردستان، خاصة إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

ويؤكد هفال كاوه، خبير في السياحة البيئية في تصريحه لوكالة شفق نيوز ، أن السليمانية يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للسياحة الشتوية: "لدينا تضاريس مثالية لفعاليات مثل التزلج على الجليد ورياضات الشتاء، لكن ينقصنا الاستثمار في هذه الأنشطة. لو تم بناء منتجعات تزلج على غرار الدول الأوروبية، فإن المنطقة ستجذب سياحًا من دول الخليج وحتى من أوروبا."

وأضاف: "من المهم أيضًا أن يكون هناك تخطيط مستدام، بحيث لا تؤثر السياحة سلبًا على البيئة، ويجب أن تترافق هذه الجهود مع حملات توعية للحفاظ على الطبيعة وتجنب التلوث."

مستقبل السياحة الشتوية في السليمانية

مع استمرار موجة الثلوج، يُتوقع أن يستمر النشاط السياحي خلال الأيام المقبلة خصوصا قبل دخول شهر رمضان ، مما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة ويزيد من أهمية السياحة الشتوية كمصدر دخل رئيسي للمدينة، ولكن لتحقيق الاستفادة الكاملة، يجب العمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة الترويج للمنطقة، وتنظيم فعاليات سياحية شتوية تسهم في جذب المزيد من الزوار.

وتبقى السليمانية واحدة من أجمل الوجهات الشتوية في العراق، حيث يجتمع سحر الطبيعة مع دفء الضيافة الكوردية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجمال الشتاء وسط الثلوج البيضاء التي تغطي قمم الجبال.