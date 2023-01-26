ثلث مدارس كلار خالية من المرشدين التربويين

شفق نيوز/ أفاد مدير تربية كلار التابعة لادارة منطقة گرميان بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، بأن 150 مدرسة من بين 267 لاتمتلك مرشداً تربوياً، مشيرا إلى عدم وجود رد ايجابي على مطالبات رفعت للوزارة بهذا الشأن.

وقال عدالت لطيف في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية تربية كلار التي تضم 267 مدرسة، فيها نحو 150 مدرسة ليس بها مستشارين أو مرشدين تربويين، المعروفون سابقًا بالباحثين النفسيين والاجتماعيين، رغم أنه وفقًا للقانون، يجب أن يكون لكل مدرسة أكثر من مستشار واحد.

واضاف انه نظرا لقلة المرشدين التربويين، فإن بعض المعلمين في المدارس ومع عملهم، يملؤون شاغر المرشدين التربويين، في حين لا ينبغي لمعلمي المواد الأخرى أن يصبحوا مرشدين تربويين.

واشار الى ان النقص في المرشدين التربويين يتجلى بشكل أكثر وضوحاً في مدارس القرى، موضحا أنه في كل عام، نقوم بمطالبة الجهات المعنية رسميًا بتعيين مرشدين، لكننا لم نتلق أي رد إيجابي.