ثلاسيميا كوردستان تلامس 2400 إصابة.. والصحة تربط نقص أدوية السرطان بالموازنة والتوترات

شفق نيوز- أربيل

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، وصول عدد المصابين بمرض الثلاسيميا في عموم الإقليم إلى 2400 مريض فيما استعرضت التحديات التي تواجه القطاع الصحي بخصوص توفير الأدوية للأمراض المستعصية.

وذكر وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا تابعته وكالة شفق نيوز أن العام الحالي 2026 شهد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2400 حالة مشيرا إلى أن هذا الرقم يتضمن 300 مصاب من النازحين واللاجئين المقيمين في محافظات الإقليم.

وأضاف أن حكومة الإقليم بذلت جهودا كبيرة لدعم هذه الفئة حيث تم إرسال 140 مريضا إلى خارج البلاد لإجراء عمليات زرع نخاع العظم بتكلفة مالية وصلت إلى 14 مليار دينار، كما أكد أن الجزء الأكبر من وجبات الدم التي يتم جمعها من المتبرعين تخصص لسد حاجة مرضى الثلاسيميا في المستشفيات

وبخصوص أزمة نقص أدوية السرطان أوضح البرزنجي أن الخلل نتج عن عدم تخصيص موازنة القطاع الصحي في العراق لعام 2026 بالإضافة إلى التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط التي أثرت على حركة التجارة عبر الحدود العراقية الإيرانية وتأخر وصول الشحنات الطبية مبينا أن هذه الأزمة كانت عامة وشملت جميع مراكز الصحة في البلاد.

واختتم وزير الصحة تصريحه بالتأكيد على أن المشكلة بدأت بالانفراج فعليا مع وصول دفعات من الأدوية إلى المخازن، في حين لا تزال الكميات المتبقية في طريقها للتسليم لإنهاء معاناة المرضى في القريب العاجل.