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ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-25T11:35:08+0000
ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلي ورجل آخر من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 45 ذكور و41 إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة : 18 حالة في الحسكة - 30 حالة في قامشلي - 14 حالة في ديرك - 4 حالات في الدرباسية - حالة واحدة في تل تمر - 11 حالة في الرقة - 7 حالات في دير الزور - حالة واحدة في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 5 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9383 حالة منها 364 حالة وفاة و 1280 حالة شفاء.

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