ثلاث وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة ورجل وامرأة من قامشلي".

وأكد مصطفى أنهم "سجلوا 78 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 49 ذكور و 29 إناث، وتسجيل ثلاث حالات الشفاء".

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة: 6 حالات في الحسكة - 12 حالة في قامشلي - حالة واحدة في ديرك - 6 حالات في كوباني - 24 حالة في الرقة - حالتان في درباسية - 19حالة في الطبقة - 4 حالات في منبج - حالتان في الشهباء - حالتان في مخيم الهول.

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17441 حالة، منها 717 حالة وفاة، و 1766 حالة شفاء.