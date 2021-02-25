ثلاث وفيات و7 حالات إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ 5 ذكور و2 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة حالة واحدة، وفي القامشلي حالتان، كركي لكي/معبدة حالتان، الرقة حالتان.

وذكر مصطفى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء أربع حالات.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8602 حالة إصابة مؤكدة منها 316 حالة وفاة و1246 حالة شفاء.