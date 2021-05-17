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ثلاث وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T11:45:53+0000
ثلاث وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثالث من قامشلي.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 47 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 22 ذكور و 25 إناث ،وتسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 16حالة في الحسكة - 12 حالة في قامشلي - 4 حالات في ديرك - 5 حالات في الدرباسية - 10 حالات في الرقة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا ، بلغ مع الحالات الجديدة 17045 حالة منها 700 حالة وفاة و 1751 حالة شفاء.

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