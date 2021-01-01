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ثلاث وفيات و43 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-01T12:13:51+0000
ثلاث وفيات و43 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد، يوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل آخر من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 43 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 وهي 23 ذكور و20 إناث، وتوزعت حالات الإصابة في الحسكة 8 حالات، قامشلي 7، ديرك (المالكية) 8، حالة واحدة في تربه سبيه (القحطانية)، حالة واحدة في كركى لكى(معبدة)، كوباني 4، الرقة 2، الطبقة 9، منبج 2 وحالة واحدة في الشهباء.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8067 حالة منها 274 حالة وفاة و 1148 حالة شفاء.

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