ثلاث وفيات و31 إصابة جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين ، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة ورجل من عامودا".

وأكد مصطفى بأنهم "سجلوا 31 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لِ 17 ذكر و14 انثى، وتسجيل ست حالات شفاء جديدة".

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 8 حالات في الحسكة - 3 حالات في قامشلي - 3 حالات في ديرك - 3 حالات في عامودا - 11 حالة في الرقة - 3 حالات في دير الزور - حالة واحدة في الشهباء - حالتان في مخيم الهول.

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17857 حالة، منها 729 حالة وفاة، و 1804 حالة شفاء.