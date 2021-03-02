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ثلاث وفيات و21 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T09:58:51+0000
ثلاث وفيات و21 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من الرقة.

وأضاف مصطفى؛ أنهم سجلوا 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 11 ذكور و10 إناث.

وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة 3 حالات، القامشلي 9، ديرك (المالكية) 2، كركي لكي (معبدة) 1، الطبقة 3، الرقة 2، منبج 1.

وأكد مصطفى بأنهم سجلوا 4 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8629 حالة منها 324 حالة وفاة و 1251 حالة شفاء.

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