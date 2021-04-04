ثلاث وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجل من قامشلو وآخر من دير الزور وثالث من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 105 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 59 ذكور و 46 إناث.

وأشار إلى أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة 21، الدرباسية 8، كوباني 14، الرقة 28، الطبقة 32، منبج 2.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 10509 حالات منها 392 حالة وفاة و 1329 حالة شفاء.