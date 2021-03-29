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ثلاث وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T09:38:35+0000
ثلاث وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من قامشلي.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 101 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 43 ذكور و 58 إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة في الحسكة 21، القامشلي 44، ديرك 14، الدرباسية 2، الرقة 9، كركي لكي 5، عامودا 3، الشهباء 3.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9766 حالة منها 372 حالة وفاة و1300 حالة شفاء.

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