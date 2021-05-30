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ثلاث وفيات و 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T08:03:13+0000
ثلاث وفيات و 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجلين من قامشلي".

وأكد مصطفى أنهم "سجلوا 80 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لـ 41 ذكرا و39 أنثى، و تسجيل ست حالات شفاء".

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة: 16 حالة في الحسكة - 14حالة في قامشلي - 3 حالات في ديرك - 3 حالات في عامودا - حالة واحدة في الدرباسية - 3 حالات في كوباني - 17 حالة في الرقة - 11 حالة في الطبقة - حالتان في دير الزور - 6 حالات في منبج - 4 حالات في مخيم الهول.

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17826 حالة ، منها 726 حالة وفاة و 1798 حالة شفاء.

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