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ثلاث وفيات و 44 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-27T15:44:09+0000
ثلاث وفيات و 44 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة ودير الزور وامرأة من الدرباسية.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 44 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 24 ذكور و 20 إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة حالة واحدة في الحسكة، 7 حالات في قامشلو، 3 حالات في ديرك، حالة واحدة في كركى لكى، حالة واحدة في الدرباسية، 12 حالة في الرقة، 13 حالة في الطبقة، حالة واحدة في دير الزور، ثلاث حالات في مخيم الهول، حالتان في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 8 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17716 حالة منها 720 حالة وفاة و 1786 حالة شفاء.

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