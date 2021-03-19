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ثلاث وفيات و 41 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-19T18:04:22+0000
ثلاث وفيات و 41 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأتين من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 41 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 22 ذكور و19 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة ٩ حالات، القامشلي 16، ديرك 7، تل تمر 1، الرقة 6، الطبقة 2.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9018 حالة منها 353 حالة وفاة و 1266 حالة شفاء.

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