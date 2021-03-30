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ثلاث وفيات و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T10:54:12+0000
ثلاث وفيات و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأتين من الحسكة ورجل من القامشلي.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٣٢ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٧٦ ذكور و ٥٦ إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 21، القامشلي 46، ديرك 12، جل آغا 4، الرقة 12، الطبقة 9، كوباني 7، دير الزور 13، منبج 5.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٨٩٨ حالة منها ٣٧٥ حالة وفاة و ١٣٠٣ حالة شفاء.

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